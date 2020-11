Η Μελίσα ΜακΚάρθι εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι συνέδεσε το όνομά της με μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία που ενίσχυσε έναν οργανισμό του οποίου ο ιδρυτής εξέφρασε ομοφοβικές απόψεις και απόψεις ενάντια στις αμβλώσεις.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε: τα κάναμε θάλασσα», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram την Πέμπτη το βράδυ.

«Κάναμε ένα λάθος και υποστηρίξαμε μια φιλανθρωπική οργάνωση που, έπειτα από κατάλληλο έλεγχο, καταλήξαμε ότι αντιπροσωπεύει ό,τι δεν κάνουμε».

Αυτή την εβδομάδα, ως μέρος της προώθησης της νέας της ταινίας HBO Max Superintelligence, η ΜακΚάρθι ανακοίνωσε το «20 Days of Kindness», μια φιλανθρωπική προσπάθεια που επιδιώκει να προωθήσει διάφορες φιλανθρωπίες μέσα στις 20 ημέρες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας.

Η HBO Max υποσχέθηκε να δωρίσει 20.000 $, με την ενθάρρυνση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και σε άλλους να παρέχουν χρηματική υποστήριξη.

Μεταξύ των οργανισμών που περιλαμβάνονται αρχικά ήταν το Planned Parenthood, το The Trevor Project, το Girls Who Code και το World Central Kitchen – καθώς και μια ομάδα που ονομάζεται Exodus Cry.

Η οργάνωση, η οποία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της σωματεμπορίας, ιδρύθηκε από τον Benjamin Nolot, ο οποίος έχει εκφράσει σκληρές απόψεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των αμβλώσεων και τον γάμο των ομοφυλοφίλων.

«Τελειώνοντας την εβδομάδα μου προσεύχομαι για το έλεος του Θεού για την Αμερική καθώς όλο και περισσότερο φως ρίχνεται για το σύγχρονο ολοκαύτωμα των αμβλώσεων», έγραψε σε ένα tweet του 2013.

«Αντιτίθεμαι στον ομοφυλοφιλικό γάμο με την προϋπόθεση ότι είναι ένα ανείπωτο αδίκημα για τον Θεό και το σχέδιό του για γάμο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας», έγραψε ο Nolot σε άλλο tweet την ίδια χρονιά.

Ο Nolot αργότερα ανέφερε ξανά αυτό το tweet, γράφοντας ότι η γνώμη του είχε αλλάξει τα τελευταία χρόνια. «Ακόμη και ο πρώην Πρόεδρος Ομπάμα είχε παρόμοιες απόψεις στο παρελθόν», είπε σε δήλωση στον ιστότοπο του οργανισμού.

«Σήμερα, όπως πολλοί, οι απόψεις μου έχουν εξελιχθεί και πιστεύω ότι κάθε άτομο θα πρέπει να πάρει την απόφαση για τον εαυτό του χωρίς να εμπλέκεται η κυβέρνηση σε μια τέτοια προσωπική επιλογή. Υποστηρίζω το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να είναι απαλλαγμένοι από κάθε μορφή καταπίεσης και αυτό χωρίς αμφιβολία περιλαμβάνει την κοινότητα LGBTQ +».

