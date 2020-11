Συναγερμός έχει σημάνει στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου -σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ- η αστυνομία ανταποκρίνεται σε κατάσταση ομηρίας, σε κτήριο που στεγάζει γραφεία γνωστής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, journaldemontreal.com, αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τη Λεωφόρο Saint-Lauren, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για υπόθεση ομηρίας.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι είναι οι δράστες και πόσους ανθρώπους κρατάνε ομήρους.

Σύμφωνα πάντα με τοπικά ΜΜΕ, ορισμένοι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν στην οροφή του κτιρίου, όπου έχουν κλείσει την πόρτα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020