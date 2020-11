Ο Ντιν Μπράουνινγκ -πρώην Ρεπουμπλικανός επίτροπος στην κομητεία Lehigh της Πενσυλβάνια, κατάφερε να γίνει viral για τους εντελώς λάθος λόγους…

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντιν Μπράουνινγκ αποφάσισε να υποστηρίξει στα social media τον Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας στο Twitter, κάτι που σκόπευε να ανεβάσει σε έναν εναλλακτικό λογαριασμό που φέρεται να διατηρεί… ίσως για συγκεκριμένους λόγους.

Το επίμαχο tweet έγραφε:

«Είμαι ένας μαύρος γκέι άντρας και μπορώ προσωπικά να πω ότι ο Ομπάμα δεν έκανε τίποτα για μένα, η ζωή μου άλλαξε λίγο λίγο και ήταν για το χειρότερο. Ωστόσο, όλα είναι πολύ καλύτερα υπό την προεδρεία του Τραμπ. Νιώθω ότι με σέβονται – πράγμα που δεν συμβαίνει ανακατεύονται Δημοκρατικοί».

Και τώρα ξεκινάει το καλό: ο Ντιν Μπράουνινγκ είναι ένας λευκός, straight άνδρας, κάτι που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν τι μπορεί να σκεφτόταν όταν έγραφε το συγκεκριμένο post.

Αφού συνειδητοποίησε ότι το tweet του έγινε viral- και αφού το κατέβασε – ο Μπράουνινγκ βγήκε και αρνήθηκε ότι πλασάρεται ως ομοφυλόφιλος Μαύρος, επιμένοντας ότι το μήνυμα που έγραψε στο Twitter είχε στην πραγματικότητα του αποσταλεί από έναν λογαριασμό με το όνομα «Dan Purdy» που ο Μπράουνινγκ ισχυρίζεται ότι είναι πραγματικό άτομο.

Meet Dean Browning, the white politician busted for posing as a gay, Black, Trump-lover on Twitter https://t.co/K6guhK4pOk

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) November 11, 2020