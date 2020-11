Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος FF-IPM που έχει ως στόχο την προστασία της παραγωγής και του εμπορίου των φρέσκων φρούτων από έντομα εισβολείς που είναι γνωστά ως μύγες των φρούτων.

Με σκοπό να δημιουργήσουν μια ολιστική καινοτόμο προσέγγιση της εισβολής μυγών φρούτων, από την έγκαιρη ανίχνευση έως την πρόβλεψη, οι επιστήμονες συλλέγουν βιολογικά και οικολογικά δεδομένα, και δοκιμάζουν ηλεκτρονικές παγίδες και μύτες ανίχνευσης στο πεδίο.

Η ετήσια συνάντηση, συγκέντρωσε περισσότερους από 40 επιστήμονες από 16 χώρες (αντιπροσωπεύοντας τους 21 εταίρους). Εξέτασαν την πρόοδο του έργου, τα ευρήματα που επιτεύχθηκαν κατά το 1ο έτος του προγράμματος «FF-IPM – Ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη αντιμετώπιση νέων ειδών εισβολέων των μυγών των φρούτων με έμφαση στην πρόληψη εγκατάστασης και στην εκτός εποχής διαχείριση (off-season IPM) των πληθυσμών τους» (FF-IPM: In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies).

Η ανασκόπηση του έργου παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή Νίκο Παπαδόπουλο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συντονιστή του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην εποχικότητα της συλλογής δεδομένων, οι ερευνητές του προγράμματος παρήγαγαν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ομιλία του καθηγητού David Jo?o Horta Lopes (University of Azores, Portugal) ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος «Euphresco», που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και επίσης αφορούσε στην αντιμετώπιση αντιμετώπιση των μυγών φρούτων.

Επίσης, παράγει νέα γνώση και ηλεκτρονικά υποστηριζόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των μυγών των φρούτων χωρίς τη χρήση συνθετικών εντομοκτόνων. Συνεπώς, συμβάλει στην παραγωγή φρέσκων φρούτων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας και προάγει την εμπορία και τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων.