«Στρατιώτη του χαλιφάτου», χαρακτηρίζει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό κράτος (ISIS) τον δράστη του τρομοκρατικού χτυπήματος που αιματοκύλισε τη Βιέννη, αφήνοντας πίσω του 4 νεκρούς και 22 τραυματίες .

Με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ISIS, ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό που της Βιέννης. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο προπαγάνδας των τζιχαντιστών Amaq αναρτήθηκε στο Telegram και σύμφωνα με αυτήν ο δράστης των αλλεπάλληλων επιθέσεων εναντίον αθώων και ανύποπτων πολιτών οι οποίες διαπράχθηκαν κοντά σε εβραϊκή συναγωγή και την κρατική Όπερα της Βιέννης χαρακτηρίζεται σαν «στρατιώτης του χαλιφάτου».

Σε ένα ξεχωριστό κείμενο, που συνοδεύεται από τη φωτογραφία ενός ένοπλου άνδρα με γένια, που ονομάζεται «Αμπού Νταγκνά αλ Αλμπάνι», το Amaq κάνει λόγο για «επίθεση με πυροβόλα όπλα που διέπραξε χθες (Δευτέρα) ένας μαχητής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στην πόλη της Βιέννης».

#Breaking #Amaq: #ISIS #ISIL #Daesh claims terrorist Abu Dujana al-Bani (i.e. from #Albania) carried out the #Vienna #Austria #TerroristAttacks #عاجل تنظيم الدولة #داعش من خلال #أعماق يتبنى العمليات الإرهابية في #فيينا #النمسا عبر الإرهابي أبو دجانة الألباني #الإرهاب pic.twitter.com/A7b3mvJFCm

