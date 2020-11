Ιστορία γράφεται σήμερα στις ΗΠΑ, όπου εξελέγη η πρώτη τρανς γερουσιαστής στην ιστορία της χώρας.

Πρόκειται για τη Sarah McBride, η οποία μάλιστα πήρε την υψηλότερη βαθμολογία τρανς ατόμου εκλεγμένου που θα υπηρετήσει στην Αμερική.

Η McBride, που εργάστηκε ως ασκούμενη στη διοίκηση Ομπάμα, κατέχει επί του παρόντος την έδρα που αντιπροσωπεύει την πρώτη συνοικία του Ντελαγουέρ, μια Δημοκρατική περιοχή.

Έχει υπάρξει θερμή υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ υπηρέτησε ως εθνικός γραμματέας Τύπου της ομάδας υπεράσπισης της Εκστρατείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το LGBTQ Victory Fund, υπάρχουν τέσσερα ανοιχτά τρανς άτομα που υπηρετούν σε κρατικά νομοθετικά σώματα.

Η πρόεδρος του ταμείου, Annise Parker, τόνισε πως η νίκη της McBride «δίνει ελπίδα σε αμέτρητους τρανς ανθρώπους που αναζητούν ένα λαμπρό μέλλον». «Η νίκη της θα εμπνεύσει περισσότερους τρανς ανθρώπους να ακολουθήσουν τα χνάρια της και να διεκδικήσουν δημόσιο αξίωμα» τόνισε.

I just had the privilege of voting for myself in the general election.

To anyone who worries that their truth and their dreams are mutually exclusive, know that change is possible. Know that your voice matters. Know that you can do this, too. 💗 pic.twitter.com/2B4ZMpPony

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 3, 2020