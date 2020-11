Σε γκάφα ολκής υπέπεσε ένα από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του πλανήτη.

Ο λόγος για το Associated Press, το οποίο την Τετάρτη (4/11) ανέβασε στην ιστοσελίδα του ότι απεβίωσε ο Εντι Τζόνσον, «ντύνοντας» το θέμα με τη φωτογραφία του πρώην άσου του Ολυμπιακού.

Όμως, έκαναν λάθος, αφού ο Εντι Τζόνσον που απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 65 ετών δεν είναι ο άλλοτε παίκτης της πειραϊκής ομάδας, αλλά ο πρώην παίκτης των Ατλάντα Χοκς.

Η γκάφα του Associated Press προκάλεσε την οργή του πρώην «ερυθρόλευκου» άσου και μάλιστα με ανάρτησή του ζήτησε από το ειδησεογραφικό πρακτορείο να κατεβάσει αμέσως το μήνυμα που ανέβασε στα social media και να τη σβήσει από την ιστοσελίδα του.

«Είμαι ζωντανός! Σβήστε το! Θα σας πρότεινα να επικοινωνήσετε με τους σωστούς ανθρώπους και να σβήσετε την φωτογραφία μου σε μερικές ώρες, αλλιώς θα επικοινωνήσει μαζί σας ο δικηγόρος μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Εντι Τζόνσον.

Η οργισμένη αντίδραση του πρώην άσου του Ολυμπιακού, όπως είναι λογικό, έγινε… viral στα social media, με το Associated Press να υποπίπτει σε μια γκάφα ολκής.

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις:

Eddie Johnson, the two-time All-Star for the Atlanta Hawks whose career was shortened by arrests that led to a ban from the NBA and life sentence in prison, has died. He was 65. https://t.co/Pe4KGUadeH — AP Sports (@AP_Sports) November 4, 2020

Most definitely is. @AP_Sports delete it! — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) November 4, 2020

@AP_Sports I suggest you contact every news source and have them delete my picture and find the right one within a few hours or my lawyer will be calling. https://t.co/dFJvwY6Fvb — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) November 4, 2020