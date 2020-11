Μεγάλη αισιοδοξία κυριαρχεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για εκλογή του Τζο Μπάιντεν, λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες σε μια από τις πιο πολωτικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν εξέφρασε την αισιοδοξία της για την έκβαση του αποτελέσματος. «Είναι προφανές ότι νικάμε».

Η ίδια εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νικητής θα αναδειχθεί από απόψε.

Όπως τόνισε, δεν θα υπάρξει ανάγκη να κερδίσει ο Μπάιντεν την Φλόριντα και την Πενσυλβάνια, καθώς θα καταφέρει να συγκεντρώσει τις ψήφους των 270 εκλεκτόρων.

Σημειώνεται πως ο Τζο Μπάιντεν επισκέφτηκε νωρίτερα το σπίτι στο οποίο έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Σκράντον της Πενσιλβάνια.

«Είναι ωραία να βρίσκομαι στο σπίτι μου» είπε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, απευθυνόμενος σε κατοίκους της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί για τον υποδεχθούν.

Η Πενσυλβάνια ήταν μια από τις πολιτείες που κρίθηκαν στο νήμα στις κάλπες του 2016, με τον Τραμπ να κερδίζει εν τέλει με διαφορά μικρότερη της μιας μονάδας.

Joe Biden, campaigning in Pennsylvania on Election Day, took time out to visit his childhood home in Scranton. Donald Trump won the state in 2016 by less than one percentage point. https://t.co/XmZOm8wnSY pic.twitter.com/OQIrB4GgYk

— The New York Times (@nytimes) November 3, 2020