Νέο «κάζο» για την Μπαρτσελόνα του Ρόναλντ Κούμαν, καθώς οι «μπλαουγκράνα» παραπάτησαν για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, χάνοντας σημαντικό έδαφος στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Οι Καταλανοί βρίσκονται ήδη στο -8 από την Ρεάλ Μαδρίτης, με το ντεφορμάρισμα του Λιονέλ Μέσι να παίζει καταλυτικό ρόλο στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας…

Ο Αργεντινός έμεινε για ακόμη ένα παιχνίδι πρωταθλήματος δίχως γκολ, ξεπερνώντας τη χειρότερη του επίδοση συνεχόμενων αναμετρήσεων χωρίς τέρμα.

Ο 33χρονος δεν έχει καταφέρει να σκοράρει για πέντε σερί παιχνίδια για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια! Η τελευταία φορά που ο Μέσι έκανε κάτι παρόμοιο ήταν τη σεζόν 2006/07 όταν είχε μείνει «άσφαιρος» για επίσης πέντε συνεχόμενους αγώνες.

Messi has gone five league games without goals and assists for the first time since the 2006/07 season. [@pedritonumeros] pic.twitter.com/E7VyeEwk8b

— barcacentre (@barcacentre) November 1, 2020