Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Πόρτο στο Ντραγκάο για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, με τους ερυθρόλευκους να είναι καλύτεροι από τους Δράκους στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και ουσιαστικά να αδικούνται από το τελικό αποτέλεσμα.

Οι Πειραιώτες πλήρωσαν τα ατομικά λάθη που έκαναν και το γεγονός πως δεν κατάφεραν στις ευκαιρίες που είχαν να σκοράρουν του στέρησαν ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Ματιέ Βαλμπουενά μετά την ήττα από την Πόρτο εξέφρασε την απογοήτευση του αλλά έδωσε και το σύνθημα αντεπίθεσης για την επόμενη μέρα στο λιμάνι.

«Ήταν ένα απογοητευτικό παιχνίδι, αλλά θα σηκωθούμε για το επόμενο. Ο αγώνας παραμένει σε εξέλιξη, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος μέσος.

Δείτε την ανάρτηση του Βαλμπουενά:

Frustrating game tonight but we’ll get up for the next one. The race is underway, we’ll battle till the end ⚪️🔴 #UCL #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eWKPJNNRmz

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) October 27, 2020