Μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει για ακόμη μια φορά απέναντι στη μισητή αντίπαλο, ωστόσο απέδειξε πως η φετινή χρονιά θα είναι μια εντελώς διαφορετική… Η φοβερή και τρομερή Έβερτον του Κάρλο Αντσελότι έμεινε στο 2-2 κόντρα στη Λίβερπουλ, στο πιο συναρπαστικό ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ των τελευταίων ετών.

Τα «ζαχαρωτά» παραμένουν αήττητα και στην κορυφή της Premier League σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Αντσελότι παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, ενθουσιάζει όλη την αγγλική ποδοσφαιρική κοινότητα, ενώ τα στατιστικά της φέρνουν άρωμα πρωταθλήματος!

Για πρώτη φορά μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, η Έβερτον καταφέρνει να μείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος τον μήνα Οκτώβρη. Για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο στοιχείο αυτό, εκείνη τη χρονιά (1987) η Έβερτον κατέκτησε στο τέλος της σεζόν το πρωτάθλημα.

Everton will end a matchday top of the English top-flight in October onwards for the first time since 1987.

They won the league back then. pic.twitter.com/pG8nlrKNwG

