Δοκιμαστικές βολές του ρωσικού αντιπυραυλικού σύστηματος έκανε η Τουρκία.

Τα συστήματα είχαν μεταφερθεί πριν από δέκα μέρες στη Σινώπη.

Μάλιστα η Άγκυρα είχε εκδώσει σχετικά απαγορευτικά εναέριας και θαλάσσιας κυκλοφορίας σε παράκτια περιοχή ανοικτά της Μαύρη Θάλασσας.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ανακοίνωση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εναέριο χώρο, ισχύει από σήμερα 16 Οκτωβρίου και περιορίζει μια περιοχή κοντά στην παραλιακή πόλη Σινώπη του Εύξεινου Πόντου, για δοκιμή ραντάρ και πιθανώς για άσκηση με πραγματικά πυρά για έξι ώρες.

#Turkey test fires S-400 air defense system near the Black Sea coastal city of Sinop.

