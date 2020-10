Τι κι αν σήμερα είχαμε δυνατές μπόρες και καταιγίδες; Ορισμένες φωτογραφίες στο Twitter, μας ξαναθυμίζουν ότι πάντοτε το Καλοκαίρι θα επιστρέφει.

Οι παρακάτω αναρτήσεις έγιναν από χρήστες του Twitter, μοιράζοντας ωραίες και δημιουργικές στιγμές, δείχνοντας την υπέροχη αρχιτεκτονική των ιταλικών πόλεων, τις θάλασσές της και γενικά τα υπέροχα τοπία.

Φυσικά όταν κανείς κοιτάει τις παραλίες αναρωτιέται αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στην Ελλάδα και όχι στην Ιταλία.

Είναι λογικό όμως τα τοπία να μοιάζουν, μην ξεχνάμε ότι το κλίμα μας είναι ίδιο (Μεσογειακό), που σημαίνει ότι ακόμη και τώρα στα μέση του Οκτωβρίου, θα πάει κόσμος για μπάνιο στις παραλίες.

Το απέραντο γαλάζιο και μπλε, είναι η τυπική αλληλουχία αποχρώσεων που επικρατεί στα ιταλικά τοπία.

