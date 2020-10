Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο η δημοσίευση έρευνας του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera για τα «χρυσά» διαβατήρια στην Κύπρο.

Tο πρακτορείο εμπλέκει μάλιστα δύο μέλη της κυπριακής Βουλής: τον πρόεδρό της, Δημήτρη Συλλούρη, και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρήστο Τζιοβάννη, οι οποίοι εμφανίζονται να «διαπραγματεύονται» με «μεσάζοντες» για την απόκτηση διαβατηρίων από Κινέζους «επενδυτές» που έχουν προβλήματα με το νόμο.

Η ενδελεχής έρευνα του Al Jazeera περιλαμβάνει βίντεο – ντοκιμαντέρ διάρκειας σχεδόν μιας ώρας, με το όνομα «The Cyprus Papers Undercover» και σειρά δημοσιευμάτων για το ζήτημα.

Δημοσιογράφοι του Al Jazeera υποδύονται δυνητικούς επενδυτές στην προσπάθεια να «αποκαλύψουν» πώς οι υψηλότερες πολιτικές τάξεις της χώρας είναι πρόθυμες να βοηθήσουν και να υπονομεύσουν καταδικασμένους εγκληματίες να αποκτήσουν κυπριακή ιθαγένεια, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις εσωτερικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξίδια χωρίς βίζα.

Στο βίντεο, παρουσιάζεται ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χ. Τζιοβάννης, με τον δικηγόρο του Α. Πιττάτζιη να συνομιλούν με τους υπό κάλυψη δημοσιογράφους του Al Jazeera σε κάποιο εστιατόριο. Άτομο από την ομάδα του κ. Τζιοβάνη λέει σε κάποιο από τους μεσάζοντες ότι μπορούν να αλλάξουν το όνομα του ενδιαφερόμενου για διαβατήριο και γελώντας λέει ότι «φυσικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, εδώ είναι Κύπρος».

Σε κάποια στιγμή φαίνεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης να λέει στο συνομιλητή του, να μην πει σε κανένα τίποτα γιατί πρέπει να προστατεύσει το όνομα του.

Στη συνέχεια οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι επισκέπτονται το γραφείο του δικηγόρου Α. Πιττάτζιη ο οποίος επαναλαμβάνει ότι για όλα τα προβλήματα έχει λύσεις ο βουλευτής Χ. Τζιοβάνης. Σε κάποια στιγμή ο δικηγόρος περιγράφει τη δομή του Κυπριακού υπουργείου Εσωτερικών και λέει ότι ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Κ. Κυπριανού είναι πολύ καλός φίλος του Χριστάκη (Χ. Τζιοβάνη).

Σε γεύμα στο σπίτι του βουλευτή του ΑΚΕΛ στην παρουσία του υποτιθέμενου μεσάζοντα επενδυτή (υπό κάλυψη δημοσιογράφο του Al Jazeera) συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης ο οποίος λέει στον «μεσάζοντα» ότι είναι μέλος της Βουλής εδώ και 28 χρόνια και τονίζει δύο φορές; «Τώρα είμαι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου».

Αφού ο «μεσάζοντας» τον ενημερώνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον νόμο ο πελάτης του, ο Δημήτρης Συλλούρης τον ρωτάει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο όνομα και του προτείνει την λύση να μεσολαβήσει ώστε να αποκτήσει διαβατήριο από άλλη ευρωπαίκή χώρα.

Τον διαβεβαιώνει ότι γνωρίζει τους Προέδρους των Κοινοβουλίων της Μάλτας, της Σλοβενίας και της Λετονίας. Στη συνέχεια του προτείνει όπως φιλοξενήσει για δύο ημέρες τον πελάτη του στην Κύπρο και του λέει ότι θα τον συναντήσει και θα τον βοηθήσει όσο μπορεί και πως θα γίνει νέο σχέδιο για τον τρόπο που θα επιτευχθεί ο στόχος του.

Οι αποκαλύψεις έρχεται δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της Ερευνητικής Μονάδας του Al Jazeera, The Cyprus Papers, που αφορούσε διαρροή 1.400 εγγράφων «που δείχνουν ότι η Κύπρος δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με τους δικούς της νόμους και επέτρεψε στους καταδικασθέντες εγκληματίες και φυγάδες να αποκτήσουν την ιθαγένεια της».

Επισημαίνεται ότι μετά την έρευνα, η Κύπρος υπερασπίστηκε το πρόγραμμα, λέγοντας ότι υπήρξαν πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, αλλά η αυστηρότερη νομοθεσία και οι έλεγχοι ιστορικού των αιτούντων ήταν αρκετοί για να εμποδίσουν τους εγκληματίες να αποκτήσουν διαβατήριο.

Το δημοσίευμα επαναλαμβάνει ότι η κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να αποκτηθεί σε όποιον επενδύει τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια δολάρια στη χώρα, συχνά μέσω επενδύσεων σε ακίνητα.

Από το 2013, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα διαβατηρίων, η χώρα έχει κερδίσει περισσότερα από επτά δισεκατομμύρια ευρώ (8 δισεκατομμύρια δολάρια). Το ποσό χρησιμοποιείται για να διατηρηθεί, όπως αποκαλεί το Πρακτορείο του Κατάρ, «η αποτυχημένη οικονομία του έθνους».

Αν και νόμιμο, το πρόγραμμα επικρίνεται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΜΚΟ κατά της διαφθοράς, λέγοντας ότι διευκόλυνε τη νομιμοποίηση εσόδων από κλοπές από τη Ρωσία και όχι μόνο.

Χρησιμοποιώντας έναν μυστικό πράκτορα που ονομάζεται Μπίλι, ο οποίος ισχυρίζεται στο βίντεο ότι εκπροσωπεί Κινέζους επενδυτές που καταδικάστηκαν σε επτά χρόνια φυλάκισης για ξέπλυμα χρήματος, η Ερευνητική Μονάδα του Al Jazeera απέκτησε πρόσβαση σε μερικούς από τους υψηλότερους πολιτικούς της χώρας που συμμετείχαν στο σχέδιο.

“No passport case is clean.”

How a criminal can get an EU passport via the Cyprus Investment Programme.

Our investigation The #CyprusPapers Undercover is out on YT now: https://t.co/Xgf3XepCZL

Here is a taster👇 pic.twitter.com/6SDYn1BxED

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) October 12, 2020