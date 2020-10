Έξι ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι νοσεί από κοροναϊό και μόλις δυο ημέρες μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, τη στιγμή που σύμφωνα με τους γιατρούς του δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον φονικό ιό.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, συνεχίζει να… πουλάει τρέλα, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του κάθε κανόνα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κοροναϊού.

Σύμφωνα με το CNN, ο Πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ενημερώθηκε για τα τρέχοντα ζητήματα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής επικοινωνιών του Λευκού Οίκου, Μπράιαν Μόργκενστερν.

Την είδηση επιβεβαιώνει και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#BREAKING Trump in the Oval Office, six days after positive Covid test, says spokesman pic.twitter.com/U7tm2Rk8xb

— AFP news agency (@AFP) October 7, 2020