Θετικοί βρέθηκαν στον κοροναϊό Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω Twitter ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Απόψε η σύζυγός μου κι εγώ βρεθήκαμε θετικοί στον κοροναϊό. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία καραντίνας και ανάρρωσης. Μαζί θα το ξεπεράσουμε», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του Μελάνια, καθώς η στενή συνεργάτιδά του, Χόουπ Χικς, έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό.

«Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter. «Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας μας!», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή πόσες ημέρες θα διαρκέσει η απομόνωση, ή το πού θα βρίσκεται.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Την είδηση για τη Χόουπ Χικς, αποκάλυψε η δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, Τζένιφερ Γιάκομπς.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, η Χικς ταξίδεψε μαζί με τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο με το προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, στο Κλίβελαντ (Οχάιο), όπου έγινε το πρώτο ντιμπέιτ του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, αλλά και στη Μινεσότα, όπου ο αρχηγός του κράτους εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση την Τρίτη.