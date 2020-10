Η Χόουπ Χιξ, σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2, ανέφερε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg μέσω Twitter, επικαλούμενος πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το εάν ο Τραμπ προσβλήθηκε από τον κοροναϊό ή όχι.

Η Χιξ ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ, με το προεδρικό αεροσκάφος, στο Κλίβελαντ (Οχάιο), όπου έγινε το πρώτο ντιμπέιτ του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, αλλά και στη Μινεσότα, όπου ο αρχηγός του κράτους εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση την Τρίτη, κατά τις πηγές του ρεπόρτερ του Μπλούμπεργκ.

