Το περιοδικό TIME παρουσίασε την πλήρη λίστα TIME 100 του 2020, παρουσιάζοντας τις προσωπικότητες απ’ όλο τον κόσμο που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή τον τελευταίο χρόνο.

Η λίστα είναι χωρισμένη σε διάφορες κατηγορίες -Πρωτοπόροι, Καλλιτέχνες, Τιτάνες, Ηγέτες και Είδωλα- και περιλαμβάνει μια σειρά από σπουδαία ονόματα.

Σε κάθε κατηγορία όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ένας διάσημος θαυμαστής της προσωπικότητας που έχει συμπεριληφθεί στη λίστα καλείται να τον σκιαγραφήσει.

Η Missy Elliot γράφει όσα πιστεύει για τον Dapper Dan.

Ο αμερικανός πρώην καλαθοσφαιριστής, Ντουέιν Γουέιντ και ο Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον εμφανίζονται στην κατηγορία Τιτάνες, ενώ ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής, Μπίλι Πόρτερ, η Ναόμι Όσακα, Ιαπωνίδα επαγγελματίας αθλήτρια της αντισφαίρισης και οι Αλίσια Γκάρζα, Οπάλ Τομέτι και Πάτρις Κούλορς -ιδρυτές του Black Lives Matter- αναφέρονται ως Είδωλα.

Στην ενότητα Πρωτοπόροι έχουν συμπεριληφθεί η ράπερ Megan Thee Stallion και η μυθιστοριογράφος, Τόμι Αντεγιέμι για τις οποίες γράφει ο ηθοποιός Τζον Μπογιέγκα και ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο, το προφίλ του οποίου παρουσιάζει ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Στα εξώφυλλα εμφανίζονται ο Καναδός τραγουδιστής The Weeknd, ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet και της Google Σουντάρ Πιτσάι, η ράπερ Megan Thee Stallion και η ηθοποιός Γκαμπριέλ Γιούνιον μαζί με τον Ντουέιν Γουέιντ.

“Megan @theestallion rode the beat like I’d never heard anybody ride the beat in a long time—and I’m a hip-hop head. There was something about this woman. Once you discover her, you become a fan,” @tarajiphenson writes #TIME100 https://t.co/LcLolXIpAI pic.twitter.com/7YzFeyq2fM

