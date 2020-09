Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού, από την οποία υψώθηκε τεράστια στήλη καπνού στον ουρανό της λιβανικής πρωτεύουσας, λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την τεράστια έκρηξη που κατέστρεψε το λιμάνι της και κατοικημένη περιοχή γύρω από αυτό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην κατεστραμμένη ζώνη αφορολόγητων προϊόντων του λιμανιού και ένας αξιωματούχος σημείωσε ότι περιορίστηκε στην περιοχή αυτή. Ωστόσο ήταν άλλο ένα πλήγμα για το λιβανικό έθνος που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία θέτει την μεγαλύτερη απειλή για την σταθερότητα της χώρας μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 1975-1990.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι μια αποθήκη με μηχανέλαια και ελαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες και ότι προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν ένα ελικόπτερο του στρατού να ρίχνει νερό για να σβήσει τη φωτιά.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο του Λιβάνου AlJadeed ότι δεν έχει διευκρινιστεί το είδος των υλικών που καίγονται. Ωστόσο συνέστησε στους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, σημειώνοντας ότι η πυρκαγιά είναι περιορισμένη σε ένα μέρος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, αλλά ορισμένοι κάτοικοι έσπευσαν να φύγουν από την πόλη, η οποία φέρει ακόμη το τραύμα από την τεράστια έκρηξη της 4ης Αυγούστου που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 190 ανθρώπους.

«Είμαι αναγκασμένος να τους απομακρύνω από την Βηρυτό, από τον καπνό και την φωτιά που μαίνεται ξανά στο λιμάνι» δήλωσε ο 49χρονος Μάτζεντ Χασανεΐν, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο αυτός, η σύζυγός του και τα δυο τους παιδιά απομακρύνονταν από την περιοχή.

Ο γιος του, λέει, ακόμη υποφέρει από το σοκ που υπέστη από την έκρηξη που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας κοντά στο λιμάνι και τραυμάτισε περίπου 6.000 ανθρώπους, ενώ άφησε χωρίς στέγη περίπου 300.000.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου Ζορζ Κετάνεχ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν φόβοι για δεύτερη έκρηξη εξαιτίας της σημερινής πυρκαγιάς και ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αν και, όπως διευκρίνισε, κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της φωτιάς.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν πυροσβέστες που προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά σε περιοχή που περιτριγυρίζεται από τα συντρίμμια αποθηκών που καταστράφηκαν από την έκρηξη του περασμένου μήνα. Αυτή οφειλόταν, σύμφωνα με τις αρχές, σε φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη στην οποία βρισκόταν παρατημένη επί σειρά ετών τεράστια ποσότητα νιτρικού αμμωνίου.

