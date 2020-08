Ο Τζον Μέιναρντ Κέινς υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ού αιώνα, θεμελιώδης για την εξέλιξή του, αυθεντική διασημότητα στην εποχή του, που άφησε βαθιά χαραγμένα ίχνη στη σκέψη – τόσο βαθιά ώστε το φάντασμά του να τα βρίσκει εύκολα και να επιστρέφει τακτικά για να στοιχειώνει τους νεοφιλελεύθερους επικριτές του.

Υπήρξε επίσης μια συλλογή αντιφάσεων: «Ενας γραφειοκράτης που παντρεύτηκε μια χορεύτρια, ένας γκέι άνδρας που ο μεγαλύτερός του έρωτας ήταν μια γυναίκα, ένας πιστός υπηρέτης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που καταφερόταν κατά του ιμπεριαλισμού, ένας ειρηνιστής που βοήθησε στη χρηματοδότηση δύο Παγκοσμίων Πολέμων, ένας διεθνιστής που συγκρότησε τη διανοητική αρχιτεκτονική του σύγχρονου έθνους-κράτους, ένας οικονομολόγος που αμφισβήτησε τα θεμέλια της οικονομικής επιστήμης».

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» ο Μάρκος Καρασαρίνης ξεφυλλίζει τη βιογραφία «The Price of Peace. Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes» (εκδ. Random House) από την πένα του Ζάκαρι Κάρτερ που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαΐου, και γράφει για τη λαμπρή προσωπικότητα που συγκρίθηκε ως και με τον Νεύτωνα και έζησε μια ζωή παραδοξοτήτων καθώς βρέθηκε στο μεταίχμιο δύο καιρών – του κόσμου των βικτωριανών βεβαιοτήτων και του κόσμου της απομάγευσής τους στο καταστροφικό πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο BHMAgazino που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο με το «Βήμα της Κυριακής»