Σπουδαίο επίτευγμα από τον Καρμέλο Άντονι, που συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με τους Μπλέιζερς στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Στο παιχνίδι με τους Σίξερς, ο Καρμέλο κατάφερε να ανέβει στη 15η θέση του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ με 26.398 πόντους.

Μάλιστα, σύντομα θα ξεπεράσει πιθανότατα τους Τιμ Ντάνκαν (14ος με 26.398), Ντομινίκ Ουίλκινς (26.668 στην 13η θέση), Όσκαρ Ρόμπερτσον (12ος με 26.710) και Χακίμ Ολάζοουν (26.946 στο Νο 11) και θα ανέβει ακόμη ψηλότερα.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 15th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/h8FWiN0Z6u

— NBA (@NBA) August 9, 2020