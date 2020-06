Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και με τη βούλα ο Απόστολος Αποσολόπουλος.

Ο 17χρονος (11/12/2002) αριστερός μπακ του Πανσερραϊκού, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας, βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την υπογραφή του Αποστολόπουλου, που αποτελούσε στόχο, τόσο του ΠΑΟΚ όσο και ξένων ομάδων, λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεων που έχει πραγματοποιήσει την τελευταία 2ετία στην ομάδα των Σερρών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός πως δεν έχει γίνει ακόμη 18 ετών τις δύο τελευταίες σεζόν έχει συνολικά 48 συμμετοχές με την πρώην, πλέον, ομάδα του σε επίπεδο ανδρών, όντας βασικός από την ηλικία των 16 ετών!

Απόστολε Αποστολόπουλε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Apostolos Apostolopoulos welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#Olympiacos #Welcome #ApostolosApostolopoulos #WelcomeApostolos pic.twitter.com/4P9uwbIttp

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 4, 2020