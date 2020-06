Στις 6 Ιουνίου επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League και η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα!

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται πυρετωδώς για την επιστροφή, τηρώντας παράλληλα στις προπονήσεις τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Μέρα με τη μέρα ο Πέδρο Μαρτίνς ανεβάζει τον ρυθμό για να είναι όλοι οι παίκτες του πανέτοιμοι στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (7/6, 19:30) με τον ΠΑΟΚ στην άδεια Τούμπα και έχει καταστρώσει ήδη το σχέδιο νίκης.

Οι στόχοι του Ολυμπιακού για το κλείσιμο της φετινής χρονιάς είναι απλοί και ξεκάθαροι: Κατάκτηση πρωταθλήματος, κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας (δεν έχει οριστεί ακόμη η ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη για τα ημιτελικά) και μία σπουδαία πορεία στο Europa League, με την οποία θα γράψει ιστορία!

Ο αγώνας με τη Γουλβς στην Αγγλία για τη φάση των «16» της διοργάνωσης θα διεξαχθεί μέσα στον Αύγουστο και όσο να ‘ναι αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Αν και το συγκεκριμένο ματς, μπορεί να περιμένει ακόμα…

Οι Πειραιώτες είναι συγκεντρωμένοι σε όλους αυτούς τους στόχους και το υπενθυμίζουν με ανάρτησή τους στα social media.

Πάντα συγκεντρωμένοι στους στόχους μας! / Always focused on our goals! ⚽️👀💪🏻 #Olympiacos #Football #Focus #Torosidis pic.twitter.com/MmqF0ZGydl

