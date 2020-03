Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε τους νέους σήμερα ότι δεν είναι «ανίκητοι» μπροστά στην πανδημία του νέου κοροναϊού, απευθύνοντας έκκληση προς αυτούς να περιορίσουν την κοινωνική ζωή τους για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους.

«Σήμερα έχω ένα μήνυμα για τους νέους: δεν είστε ανίκητοι. Αυτός ο ιός μπορεί να σας οδηγήσει στο νοσοκομείο για εβδομάδες κι ακόμα και να σας σκοτώσει. Ακόμα κι αν δεν αρρωστήσετε, οι επιλογές που κάνετε στις μετακινήσεις σας μπορεί να αποτελέσουν ζήτημα ζωής και θανάτου για κάποιον άλλο» είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου από τη Γενεύη.

"I’m grateful that so many young people are spreading the word & not the virus. Solidarity is the key to defeating #COVID19 – solidarity between countries, but also between age groups.

Thank you for heeding our call for solidarity, solidarity, solidarity"-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020