Η βασίλισσα Ελισάβετ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η βασιλική οικογένεια θα συνεισφέρει, καθώς η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση του να ξεπεράσει την πανδημία του νέου κορονοϊού.

«Πολλοί από εμάς θα χρειαστεί να βρούμε νέους τρόπους στο να διατηρήσουμε επαφές ο ένας με τον άλλο και να διασφαλίσουμε ότι οι αγαπημένοι μας είναι ασφαλείς. Είμαι βέβαιη ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση» επισήμανε η 93χρονη Ελισάβετ σε ένα μήνυμα που απηύθυνε προς τον βρετανικό λαό.

