Δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και συγκρούστηκαν με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, μέλη του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων που είχαν βγει στους δρόμους του Παρισιού σήμερα,αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών για μαζικές συναθροίσεις, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού.

Το κέντρο του Παρισιού είχε κλείσει από νωρίς σήμερα, με την αστυνομία να κάνει ελέγχους σε τσάντες και σακίδια λόγω της ανησυχίας ότι οι διαδηλωτές θα επιδίωκαν να επιστρέψουν στο Σανζ Ελιζέ.

Holy moly.

Massive anti-government protests in #Paris, #France today, defying #coronavirus lockdown.

But barely a peep from the corporate media. #YellowVests #GiletsJaunes pic.twitter.com/u9pz0zCqKi

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) March 14, 2020