Κούρσα για… δύο είναι πλέον η μάχη για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά από την απόφαση και της Ελίζαμπεθ Γουόρεν να αποχωρήσει από τη διεκδίκησή του.

Μετά την απογοητευτική της απόδοση τη «Σούπερ Τρίτη» και περίπου ένα εικοσιτετράωρο μετά την απόσυρση του Μάικλ Μπλούμπεργκ η γερουσιαστής αποφάσισε να αποχωρήσει από την κούρσα για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές και ενημέρωσε την ομάδα της προεκλογικής της εκστρατείας, δηλώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει αποφασίσει ποιον από τους δύο τελευταίους επικρατέστερους υποψηφίους θα υποστηρίξει.

Η εκστρατεία της Γουόρεν τελείωσε σήμερα, γράφει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στo επιτελείο της. Η γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη ήταν η τελευταία γυναίκα μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Η 70χρονη προοδευτική Γουόρεν διεκδικούσε την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις έως το φθινόπωρο, προτού τα ποσοστά της υποχωρήσουν. Δεν κέρδισε ούτε σε μία από τις 20 εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα, γνωρίζοντας ήττες ιδιαίτερα ταπεινωτικές στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, την οποία εκπροσωπεί στη Γερουσία, και στην πολιτεία της Οκλαχόμα όπου μεγάλωσε.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μπροστά από το σπίτι της στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, η Γουόρεν είπε απόψε ότι δεν είναι έτοιμη να δηλώσει «σήμερα» την πιθανή υποστήριξή της σε έναν από τους δύο μεγάλους υποψηφίους για το χρίσμα, τον Τζον Μπάιντεν και τον Μπέρνι Σάντερς.

«Θέλω να έχω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Δεν θα το δηλώσω σήμερα», είπε

Οι υποστηρικτές της ομότιμης καθηγήτριας Δικαίου, πολέμιας της Γουόλ Στριτ, που διαθέτει μεγάλο δίκτυο πολύ δυναμικών εθελοντών και οπαδών, είναι περιζήτητοι.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι σύμμαχοι της Γουόρεν είναι σε διαπραγματεύσεις με το περιβάλλον του ανεξάρτητου γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς –που επικεντρώνει την εκστρατεία του σαφώς στ’ αριστερά — αλλά έχουν και επαφές με τον πρώην αντιπρόεδρο και περισσότερο κεντρώο Τζο Μπάιντεν.

Η Γουόρεν ήταν η πρώτη από τους σημαντικούς υποψήφιους που μπήκε στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, από τον Δεκέμβριο του 2018.

Μαχητική, πολύ πειθαρχημένη στην εκστρατεία της, η Γουόρεν καυχιόταν ότι έχει «σχέδιο» για όλα τα μεγάλα θέματα και ήλπιζε ότι μπορούσε να προσελκύσει την αριστερή και την πιο κεντρώα πτέρυγα του κόμματος.

Πρώην ρεπουμπλικανή, η Γουόρεν προέρχεται από φτωχή οικογένεια και αποτελούσε συνεχώς τον στόχο καυστικών σχολίων των Ρεπουμπλικανών, με πρώτο τον Τραμπ, για την καταγωγή της. Η ίδια επί μακρόν διεκδικούσε ότι κατάγεται από τους Ινδιάνους της Αμερικής. Τελικά αποδείχτηκε ότι έχει μεν καταγωγή από τους ιθαγενείς της Αμερικής αλλά πολύ μακρινή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε γρήγορα την αποχώρησή της χρησιμοποιώντας εκ νέου τα υποκοριστικά που τους αρέσει να μοιράζει.

«Η Ελίζαμπεθ »Ποκαχόντας» Γουόρεν, που δεν πήγαινε πουθενά (…), μόλις αποχώρησε από τις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών… τρείς ημέρες πολύ αργότερα», έγραψε στο Twitter λέγοντας ότι η Γουόρεν είχε εμποδίσει έτσι τον Σάντερς να κερδίσει σε αρκετές πολιτείες.

Elizabeth “Pocahontas” Warren, who was going nowhere except into Mini Mike’s head, just dropped out of the Democrat Primary…THREE DAYS TOO LATE. She cost Crazy Bernie, at least, Massachusetts, Minnesota and Texas. Probably cost him the nomination! Came in third in Mass.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020