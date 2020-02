Αρκετοί τούρκοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, αφού οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τη Δαμασκό στόχευσαν με πυρά βαρέως πυροβολικού ένα τουρκικό στρατιωτικό κομβόι, αναγκάζοντάς το να κινηθεί προς τα βόρεια, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Τουρκία έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες στην Ιντλίμπ κατά τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ενεργοποίηση επιθετικών πολεμικών επιχειρήσεων από τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ για την ανακατάληψη εδαφών στην περιοχή αυτή, τελευταίο προπύργιο των ανταρτών.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει νέο κύμα, περίπου ενός εκατομμυρίου, προσφύγων από την επαρχία Ιντλίμπ προς τα τουρκικά σύνορα.

Προηγουμένως, η Μόσχα έστρεψε τα βέλη της κατά της Τουρκίας καταγγέλλοντας ότι δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε με την υπογραφή της συμφωνίας με την Ρωσία στο Σότσι το 2018.

Russian airstrikes on Al-Barah town in Zawiya mountain coincided with the passage of Turkish army convoypic.twitter.com/o6B2aIKBlx

— Abdurrahman (@Abdurahmanhrk) February 23, 2020