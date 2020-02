Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» 51 μέλη του συριακού στρατού στην ζώνη αποκλιμάκωσης στην συριακή επαρχία Ιντλίμπ ανέφερε στο σημερινό του ανακοινωθέν το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ο τουρκικός στρατός επίσης κατέστρεψε δύο άρματα μάχης, ένα αντιαεροπορικό όπλο και μια αποθήκη πυρομαχικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το τουρκικό επιτελείο χρησιμοποιεί τον όρο «εξουδετέρωση» γενικά όταν δυνάμεις του σκοτώνουν, τραυματίζουν, ή αιχμαλωτίζουν αντιπάλους τους.

Μετά τον θάνατο χθες πέντε Τούρκων στρατιωτών από το συριακό στρατό στη συριακή επαρχία, οι συγκρούσεις μεταξύ τουρκικών και συριακών δυνάμεων κλιμακώθηκαν με εκατέρωθεν επιθέσεις και αντίποινα.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο επανέλαβε σήμερα τη στήριξη της Ουάσινγκτον στην Άγκυρα στην τελευταία στρατιωτική της εμπλοκή στη Συρία, τονίζοντας πως «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του καθεστώτος του (Σύρου προέδρου Μπασάλ αλ) Άσαντ και της Ρωσίας πρέπει να σταματήσουν».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία Τζιμ Τζέφρι να μεταβεί στην Άγκυρα για να συντονίσει τα «βήματα απάντησης σε αυτή την αποσταθεροποιητική επίθεση. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του νατοϊκού μας συμμάχου, της Τουρκίας», είπε.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020