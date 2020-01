Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό για την δημόσια υγεία εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης του κοροναϊού, περιγράφοντας το γεγονός ως ένα «πρωτοφανές ξέσπασμα».

Ειδικότερα στην τρίτη συνεδρίαση που είχαν σήμερα τα μέλη του ΠΟΥ αποφάσισαν πως ο κοροναϊός αποτελεί παγκόσμια απειλή για την δημόσια υγεία, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο κοροναϊος «συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς σημειώνεται διεθνής εξάπλωσή του η οποία δυνητικά απαιτεί συντονισμένη διεθνή δράση».

I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV, not because of what is happening in #China, but because of what is happening in other countries.https://t.co/HNrxyGeoBA

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 30, 2020