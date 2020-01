Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Κόμπι Μπράιαντ δεν υπάρχει πια στη ζωή.

Η εμβληματική μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού έγραψε μοναδική ιστορία με την εικοσαετή παρουσία του στους Λος Άντζελες Λέικερς και ο τρόπος με τον οποίο θρηνεί ο κόσμος τον χαμό του φανερώνει το μέγεθος του ανδρός και την πορεία που διέγραψε στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα.

Οι αμερικανικές αρχές, μετά το αρχικό σοκ που υπέστη η παγκόσμια κοινότητα αναζητούν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου, μοντέλου S-76B, η οποία προκάλεσε τον θάνατο εννιά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν ο βετεράνος σούπερ σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ και η μόλις 13 ετών κόρη του Τζιάνα.

Τα σενάρια της τραγωδίας

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από το σημείο της συντριβής, όπου ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του και οι υπόλοιποι επιβάτες του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, οδηγούν σε δυο σενάρια: είτε το ελικόπτερο έπεσε εξαιτίας της κακοκαιρίας (στην περιοχή επικρατούσε ομίχλη) είτε εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Οπως αναφέρει το Associated Press, στην περιοχή Καλαμπάσας όπου έπεσε το ελικόπτερο, οι συνθήκες ήταν πολύ άσχημες, καθώς επικρατούσε πυκνή ομίχλη.

Οι αρχές ακόμη συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, ενώ επίσημα δεν αναφέρουν τα ονόματα των θυμάτων, καθώς περιμένουν την αναγνώρισή τους.

Είναι ωστόσο ήδη γνωστό πως εκτός του Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του, Τζιάννα, στο ελικόπτερο βρίσκονταν και ένας προπονητής του μπέιζμπολ, με την γυναίκα του και την κόρη του, που ήταν συναθλήτρια της Τζιάννα στην ακαδημία μπάσκετ του Κόμπι Μπράιαντ.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε μετά τις 9 από το αεροδρόμιο Τζον Γουέιν και στις 10 έπεσε σε λόφο στη περιοχή Καλαμπάσας.

Μάρτυρες ανέφεραν πως το είδαν να πετάει σε χαμηλό ύψος, καθώς και να στροβιλίζει, πριν προσκρούσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη.

Ο πιλότος ήρθε σε επαφή με τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο Burbank γύρω στις 9:30 το πρωί της Κυριακής (26/1) τοπική ώρα (19.30, 26/1 ώρα Ελλάδας) και ο πύργος γνώριζε ότι ο πιλότος είχε περιπλανηθεί για περίπου 15 λεπτά.

Ο πιλότος κινήθηκε βόρεια κατά μήκος του 118 αυτοκινητόδρομου προτού γυρίσει προς τα δυτικά και άρχισε να έχει πορεία πάνω από τον αυτοκινητόδρομο 101 γύρω από το Woodland Hills της Καλιφόρνια.

Περίπου στις 09:40 συνάντησαν πιο κακές καιρικές συνθήκες όπως και πυκνή ομίχλη και ο ελικόπτερο στράφηκε νότια.

Αυτό ήταν και το κρίσιμο σημείο. Επειδή γύρισε προς μια ορεινή περιοχή.

Ο πιλότος ξαφνικά και γρήγορα ανέβηκε από περίπου 1.200 πόδια στα 2.000 πόδια.

Ωστόσο, λίγο αργότερα – γύρω στις 09:45 – πέταξε προς το βουνό στα 1.700 πόδια. Εκεί χάνεται και η επικοινωνία. Τα στοιχεία του ιχνηλάτη πτήσης δείχνουν ότι πετούν με ταχύτητα 161 κόμβους την ώρα.

Ένα ακόμη παιδί βρήκε τραγικό θάνατο στο ελικόπτερο

Το κολέγιο Orange Coast επιβεβαίωσε τον θάνατο του προπονητή της ομάδας μπέιζμπολ Τζον Αλτομπέλι, που μαζί με τη σύζυγό του και την ανήλικη κόρη τους επέβαιναν στο ίδιο ελικόπτερο με τον διάσημο μπασκετμπολίστα Κόμπι Μπράιντ.

Ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του ελικοπτέρου, από την οποία, εκτός του πιλότου, επιβεβαιώνεται ότι σκοτώθηκαν ο προπονητής Τζον Αλτομπέλι, με τη γυναίκα του και την ανήλικη κόρη τους.

Orange Coast College baseball coach John Altobelli was among the victims of the helicopter crash that also killed Kobe Bryant and Bryant's daughter Gianna https://t.co/IAoZUl6M89 — Sports Illustrated (@SInow) January 27, 2020

Η κόρη του Αλτομπέλι, ο οποίος ήταν προπονητής στο κολέγιο Orange Coast, προπονείτο στο μπάσκετ μαζί με την κόρη του Κόμπι Μπράιαντ.

Update: The Altobelli Family has confirmed that Coach Altobelli's wife, Keri, and daughter, Alyssa, were among those who perished in the helicopter crash that took his life today. Our deepest condolences go out to the family. Our hearts are with you. https://t.co/KmH8CpoTtm — Orange Coast College (@orangecoast) January 27, 2020

Λαϊκό προσκύνημα έξω από το Staples Center

Εκατοντάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί έξω από το «Staples Center», για να τιμήσουν την μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Τζιάνα.

Fans have gathered outside Staples Center to remember Kobe Bryant. pic.twitter.com/u5FhPkCz0q — ESPN (@espn) January 26, 2020

Στο άκουσμα του θανάτου του, αλλά και της κόρης του, άπαντες «πάγωσαν» και ο χρόνος σταμάτησε.

People have started a memorial for Kobe Bryant outside the Staples Center (via @Chiney321)pic.twitter.com/Cywy6nf6ul — The Crossover (@TheCrossover) January 26, 2020

Αμέσως, πλήθος κόσμου, με δάκρυα στα μάτια, συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο των «λιμνανθρώπων», για να ανάψει ένα κερί ή για να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη τους, φωνάζοντας ρυθμικά «Κόμπι, Κόμπι» και «MVP, MVP».