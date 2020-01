Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) Κένεθ Ροθ ανακοίνωσε πως οι αρχές του Χονγκ Κονγκ του απαγόρευσαν την είσοδο στην επαρχία, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έπειτα από πολύμηνες διαδηλώσεις υπέρ της Δημοκρατίας.

«Ήλπιζα ότι θα μπορούσα να ρίξω φως στις όλο και πιο ισχυρές επιθέσεις του Πεκίνου εναντίον των διεθνών προσπαθειών για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ανέφερε σε ανακοίνωση.

«Η άρνηση αυτή να με αφήσουν να εισέλθω στο Χονγκ Κονγκ είναι μια ηχηρή απόδειξη» πρόσθεσε.

I flew to Hong Kong to release @HRW’s new World Report. This year it describes how the Chinese government is undermining the international human rights system. But the authorities just blocked my entrance to Hong Kong, illustrating the worsening problem. https://t.co/GRUaGh8QUb pic.twitter.com/iTHVEXdbwO

— Kenneth Roth (@KenRoth) January 12, 2020