Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ επέκρινε την Τεχεράνη μετά τη σύλληψη και τη σύντομη κράτηση το Σάββατο του Βρετανού πρεσβευτή στο Ιράν και ζήτησε να υπάρξει «αποκλιμάκωση», σε tweet του που ανήρτησε σήμερα.

«Πολύ ανήσυχος μετά την προσωρινή κράτηση του Βρετανού πρεσβευτή στο Ιράν. Ο σεβασμός στη Σύμβαση της Βιένης αποτελεί υποχρέωση. Η ΕΕ καλεί σε αποκλιμάκωση και στη δημιουργία χώρου για διπλωματία», έγραψε στο Twitter ο Μπορέλ.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.

Νωρίτερα ο πρεσβευτής της Βρετανίας στο Ιράν, ο Ρομπ Μακέιρ, διέψευσε ότι συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, όπως μετέδωσαν κάποια ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν συμμετείχα σε καμία διαδήλωση», έγραψε στο Twitter ο Μακέιρ στα αγγλικά και τα περσικά. «Πήγα σε μια εκδήλωση η οποία είχε ανακοινωθεί ως ολονυκτία για τα θύματα της τραγωδίας (της πτήσης) #PS752″ της Ukraine International Airlines που καταρρίφθηκε την Τετάρτη από τον ιρανικό στρατό «από λάθος», πρόσθεσε.

«Έφυγα από το σημείο πέντε λεπτά αφού ξεκίνησαν να ακούγονται συνθήματα» κατά των ιρανικών αρχών, εξήγησε.

Είναι «φυσιολογικό να θέλω να αποτίσω φόρο τιμής», διευκρίνισε ο Μακέιρ καθώς «κάποια θύματα ήταν Βρετανοί».

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting.

— Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020