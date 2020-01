Ένας πύραυλος Κατιούσα έπεσε σήμερα το απόγευμα εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, στην περιοχή όπου εδρεύουν η αμερικανική πρεσβεία και πολλά κυβερνητικά κτίρια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην περιοχή αυτή έχουν αποκλειστεί.

Παράλληλα το Reuters μετέδωσε πως αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για δύο εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράκ.

Σημειώνεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος έπεσε νεκρός τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αμερικανική επιδρομή.

Δύο πύραυλοι Κατιούσα έπεσαν εντός της αεροπορικής βάσης Μπαλάντ, στην οποία σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ, όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η βάση αυτή απέχει 80 χιλιόμετρα βορείως της ιρακινής πρωτεύουσας.

Βλήματα όλμων έπληξαν τη συνοικία Τζαντρίγια της Βαγδάτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

