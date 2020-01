Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αμερικανική επιδρομή με εντολή Τραμπ, στη Βαγδάτη που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί μεταξύ άλλων, ο ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της δύναμης ελίτ αλ-Κουντς, των Φρουρών της Επανάστασης.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στην Τεχεράνη για να καταγγείλουν τα αμερικανικά «εγκλήματα», σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφου του AFP που βρίσκεται επί τόπου,

Μετά την μεγάλη προσευχή της Παρασκευής, πλήθος ξεχύθηκε στους κεντρικούς δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας κρατώντας πορτρέτα του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Σουλεϊμανί και φωνάζοντας «Θάνατος στην Αμερική».

#video shows #Iran-ians from different walks of life took to streets to mourn martyrdom of General #Soleimani who was assassinated in #Iraq by #US military#SevereRevenge#قاسم_سليماني_شهيد pic.twitter.com/5rrccKCxQa

