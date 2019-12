Αιφνιδιαστική συνάντηση -τη δεύτερη σε λιγότερο από έναν μήνα- πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Φάγεζ αλ-Σαράτζ.

Λίγες ημέρες αφότου ο τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποστολής τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη για την υποστήριξη της «κυβέρνησης εθνικής ενότητας» υπό τον Σαράτζ, οι δύο άνδρες πραγματοποίησαν κεκλεισμένων των θυρών τετ α τετ στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο μάλιστα δεν ήταν προγραμματισμένο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν -όπως ήταν επόμενο- στις προοπτικές διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών με επίκεντρο τη συμφωνία που υπεγράφη στα τέλη Νοεμβρίου για στρατιωτικά θέματα και ζητήματα ασφαλείας, καθώς και το μνημόνιο για τα θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, με την ελληνική πλευρά να έχει επιδοθεί σε μπαράζ διπλωματικών ενεργειών προκειμένου να απομονώσει την Αγκυρα και να ακυρώσει τη συμφωνία.

Οπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu στη γαλλόφωνη έκδοση, το γραφείο Τύπου του Σαράτζ εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν στην οποία αναφέρεται πως οι δύο άνδρες επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Λιβύη και στις προοπτικές ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ, ο Σαράτζ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Τουρκία η οποία αντιτίθεται στις ενέργειες των δυνάμεων του στρατάρχη Χαφτάρ, ενώ από την πλευρά του ο Ερντογάν -όπως αναφέρει η ανακοίνωση του λίβυου πρωθυπουργού- χαιρέτισε τις θυσίες του λαού της Λιβύης για την υπεράσπιση της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, στη συνάντηση τέθηκε επί τάπητος το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δύο πρόσφατα υπογεγραμμένων μνημονίων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και οι μηχανισμοί ενεργοποίησής τους.

