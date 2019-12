Με τις εξελίξεις στη Λιβύη να είναι καταιγιστικές, μία μόλις ημέρα μετά τις πληροφορίες που θέλουν τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ να βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της Τρίπολης -η οποία ελέγχεται από την «κυβέρνηση εθνικής ενότητας» του πρωθυπουργού Σαράτζ- η Αγκυρα επανέρχεται στα περί αποστολής στρατού στη Λιβύη.

Παρά την έκθεση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία παραβιάζει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, με την ελληνική πλευρά μάλιστα να διαθέτει φωτογραφίες και βίντεο από τη μεταφορά οπλισμού, τα οποία αποτελούν ισχυρό «όπλο» στην προσπάθεια που κάνει να ακυρώσει τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, η Τουρκία εμμένει στη στάση της.

Ακολουθώντας τη «γραμμή» Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε πως η Τουρκία δεν έχει λάβει αίτημα από την Τρίπολη για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας, ωστόσο αν συμβεί αυτό, θα το εξετάσει και θα βοηθήσει όπου μπορεί.

«Πρόσφατα υπογράψαμε δύο μνημόνια κατανόησης με τον GNA, ένα από αυτά για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Η Τρίπολη δεν μας ζήτησε στρατιωτική βοήθεια προς αντιμετώπιση των απειλών του Χαφτάρ, αλλά αν η κυβέρνηση υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα, η Τουρκία θα το εξετάσει και θα βοηθήσει όπου μπορεί» τόνισε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, μιλώντας σε φόρουμ στη Ντόχα.

Νωρίτερα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγιέζ Αλ Σαράτζ.

Στο πλαίσιο του τετ α τετ διεμήνυσε πως «η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Μάλιστα, έκανε γνωστό πως αντικείμενο της συζήτησης ήταν η συμφωνία για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων των δύο χωρών, η οποία προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά μίας σειράς κρατών, όπως και την καταδίκη της Αγκυρας από την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

At our meeting in #Doha w/ Fayez al-Sarraj, President of the Presidency Council of #Libya, discussed MoU on Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas. Will resolutely continue to defend our legitimate rights and interests in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/wneHVpgH3g

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 14, 2019