Συναγερμός έχει σημάνει στη Χάγη μετά από επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο, κατά την οποία φέρεται να έχουν τραυματιστεί πολλοί άνθρωποι.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το επεισόδιο είναι πολυσύχναστη και σήμερα έβριθε από κόσμο, λόγω των εκπτώσεων της Black Friday.

«Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου» ανέφερε στο Twitter η αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Παράλληλα, όπως διακρίνεται και στις εικόνες, τα πρώτα μόλις λεπτά μετά την επίθεση οι άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι προκειμένου να προστατευτούν.

