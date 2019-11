Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αυστραλία καταβάλλουν σήμερα προσπάθειες να περιορίσουν τις πυρκαγιές σε περιοχές με βλάστηση, που έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ενώ οι συνθήκες αναμένονται να επιδεινωθούν τις επόμενες ημέρες, με την πυροσβεστική να προειδοποιεί ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει τόσο δύσκολη που δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών.

Πάνω από 70 πυρκαγιές

Πάνω από 70 πυρκαγιές μαίνονται στη Νέα Νότια Ουαλία, τη πολιτεία της χώρας με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, και ακραίες ή σοβαρές συνθήκες προβλέπεται να επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μεθαύριο, Τρίτη, μεταξύ των οποίων και στην πόλη του Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Huge production day at @abcnews, covering the widespread #bushfires here in NSW and in QLD. Some powerful images by @QldFES and @Mridula_Amin that encapsulate the extent of heartache, exhaustion and damage. pic.twitter.com/nBW8xIspI3 — Naomi Kaplan (@Naomi_Kaplan_) November 10, 2019

«Με τόσες πολλές πυρκαγιές να καίουν ήδη, σπίτια και ζωές θα κινδυνεύσουν», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτηση στο Twitter. «Εάν απειλείστε από πυρκαγιά, ίσως και να μην λάβετε βοήθεια».

Τρεις νεκροί από την Παρασκευή

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Νότια Ουαλία από την Παρασκευή, όταν έφθασαν σε αριθμό ρεκόρ οι πυρκαγιές για τις οποίες εκδόθηκαν προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης και τουλάχιστον 150 σπίτια καταστράφηκαν.

Πέντε άνθρωποι είχαν κηρυχθεί αγνοούμενοι από τις αρχές χθες το απόγευμα, αλλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι έχουν εντοπιστεί.

Σε κέντρο υποδοχής πυροπαθών στην πόλη Ταρί, ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον επαίνεσε το έργο των πυροσβεστών, των εθελοντών και των μελών της κοινότητας αλλά προειδοποίησε ότι επίκεινται δύσκολες ημέρες.

Sad to see most of our beautiful country burn. Lives have been lost, houses have been burnt to the ground. Our firefighters are truly hero’s. #wildfires #bushfires #Australia #ClimateEmergency pic.twitter.com/Yxtld5SgqW — Mikaela Ricks (@mikaelaa_renee) November 10, 2019

«Υπάρχει δρόμος να διανύσουμε και η Τρίτη φαίνεται πιο δύσκολη», δήλωσε ο Μόρισον σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση.

Μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών

Πρόκειται ήδη για μια από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση που έχει ζήσει η Αυστραλία και αυτό πριν καν μπει το καλοκαίρι του Νότιου Ημισφαιρίου, ενώ τμήματα της χώρας αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλη ξηρασία.

Έως σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), περίπου οι μισές από τις πάνω από 70 πυρκαγιές που κατακαίουν στη Νέα Νότια Ουαλία μαίνονταν ανεξέλεγκτες, με μία εξ αυτών να φθάνει σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης.

Extraordinary footage coming out of the #NSWFires, looks like it's straight out of hell but it's not actually hell. Bravo to the courageous Warringah crew at the Hillville Fire near Taree. #Bushfires #auspol pic.twitter.com/THTU4w2B2H — Marcus “Kaixiang” Foo (@AStrongerOZ) November 9, 2019

Βορειότερα, στο Κουίνσλαντ, πάνω από 50 πυρκαγιές ήταν ενεργές. Χιλιάδες κάτοικοι στο Κουίνσλαντ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες του και οι αρχές προειδοποίησαν ότι την Τετάρτη αναμένεται ότι θα υπάρχει ακόμα υψηλότερος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

«Πραγματικά δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, τουλάχιστον έως το τέλος του έτους και πιθανόν και στις αρχές της νέας χρονιάς», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Μάικ Γουάσινγκ, ο υπηρεσιακός επικεφαλής της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης του Κουίνσλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ