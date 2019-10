Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Σάμο, το βράδυ της Δευτέρας, με τον καταυλισμό προσφύγων στο Βαθύ να παραδίδεται στις φλόγες, μετά από άγριες συγκρούσεις μεταναστών που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Στο νησί επικρατεί έντονη ανησυχία με τις συνθήκες στον καταυλισμό το τελευταίο διάστημα, ενώ οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Όπως δηλώνει στην ιστοσελίδα Gr Times o δήμαρχος Σάμου, Γιώργος Στάντζος, το ΚΥΤ της Σάμου είναι το μοναδικό που τοποθετείται μέσα στην πόλη και μέχρι να είναι έτοιμες οι νέες εγκαταστάσεις εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος το σύστημα δεν θα αντέξει.

Half of the 6,000 people who are stuck in #Vathy camp on #Samos are women and children. This nightmare must end! Children and other vulnerable people must be evacuated from the Greek islands to safe accommodation. pic.twitter.com/uxlL6Fm5As

— MSF Sea (@MSF_Sea) October 14, 2019