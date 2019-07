Προκαλεί την οργή των media με κάθε της κίνηση: Ο λόγος για την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, που μπήκε σε νέους μπελάδες επειδή… δώρισε έναν άσπρο σκύλο στην 8χρονη κόρη της.

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μία φωτογραφία από το γλυκύτατο σκυλάκι στο Twitter, γράφοντας: «Αυτή είναι η Γουίντερ (Χειμώνας), το όνειρο της Αραμπέλα γίνεται πραγματικότητα με το νεότερο μέλος της οικογένειας Κούσνερ».

Πού να ήξερε, όμως, ότι το υπέροχο αυτό δώρο στην κόρη της θα αποδεικνυόταν «πονοκέφαλος» για την ίδια! Και τι δεν πρωτοσχολίασαν οι χρήστες του Twitter για τον σκύλο αυτόν; Φυσικά, σχολιάστηκε το λευκό του χρώμα. «Αν ήταν ένα καφετί σκυλί, θα το βάζατε σε κλουβί;» ρώτησε ο φιλελεύθερος συγγραφέας Τζον Ζαλ, αφήνοντας σαφείς υπόνοιες για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε σχέση με τους μετανάστες από τις φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Άλλοι όμως το πήγαν ένα βήμα παραπέρα και αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι είναι σκύλος ράτσας, καθώς η Γουίντερ είναι εν μέρει Pomeranian και εν μέρει Husky, καθώς και στην υπεροχή της ράτσας. «Πόσο χαριτωμένο» έγραψε απογοητευμένη η ηθοποιός Νάνσι Λι Γκραν. «Βλέπω ότι δεν καταφύγατε σε κάποιο ζώο από καταφύγιο αλλά σε έναν σκύλο της Άριας φυλής. Μήπως κάθεται και κάνει τον ναζιστικό χαιρετισμό κιόλας;».

How darling. I see you skipped a rescue and went straight to an Aryan breeder. Does it sit and sieg heil yet?

— Nancy Lee Grahn (@NancyLeeGrahn) July 21, 2019