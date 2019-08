Η Νιουκάστλ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στιβ Μπρους. Ο 58χρονος προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση που του έκαναν οι «καρακάξες» και υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο πρώην πλέον προπονητής της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο για να «σώσει» την ομάδα που τα τελευταία χρόνια παλεύει για την παραμονή της. Συνεργάτες του θα είναι ο Στιβ Άνιου και ο Στέφεν Κλέμενς, ενώ η Νιούκαστλ κατέβαλλε το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσει την ομάδα του να τον αφήσει ελεύθερο.

Ο έμπειρος προπονητής δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα αναλάβει πάγκο ομάδας Πρέμιερ Λιγκ, αφού στο παρελθόν έχει εργαστεί στις Χαλ, Σάντερλαντ, Γουίγκαν και Μπέρμιγχαμ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός της Νιούκαστλ, ο 58χρονος δήλωσε ότι η πρόσληψή του αποτελεί ιδιαίτερη για εκείνον στιγμή, καθώς ο ίδιος και ο πατέρας του υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές του συλλόγου.

Δείτε την ακόλουθη ανάρτηση της Νιούκαστλ:

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.

More here: https://t.co/BTjZACgqtb #NUFC pic.twitter.com/IvhafgljYf

— Newcastle United FC (@NUFC) July 17, 2019