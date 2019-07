Ο Καγουάι Λέοναρντ αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες όχι όμως για λογαριασμό των Λέικερς, αλλά για τους Κλίπερς, προτιμώντας να χτίσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Πολ Τζορτζ, παρά να γίνει μέλος της μεγάλης τριάδας που ήθελε να χτίσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μαζί με τον Άντονι Ντέβις.

Πλέον οι «λιμνάνθρωποι» αποφάσισαν να αφήσουν πίσω την περίπτωση του Λέοναρντ και να επικεντρωθούν στο πως θα καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο ρόστερ για να φανούν ανταγωνιστικοί τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Έτσι προχώρησαν στην προσθήκη του Κουίν Κουκ ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Γκόλντεν Στείτ Γουόριορς ύστερα από μία διετία (2017-2019) που έπαιξε στην ομάδα του Σαν Φραντσίσκο πραγματοποιώντας ορισμένες πολύ καλές εμφανίσεις.

Ο 26χρονος γκαρντ συμφώνησε με την ομάδα του Φρανκ Βογκέλ για δύο χρόνια λαμβάνοντας συνολικά το ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσει την περιφέρεια και να δώσει πολύτιμες λύσεις στην επίθεση.

Ο Κουκ έρχεται να προστεθεί σε ακόμη μία σημερινή κίνηση για του Λέικερς, μετά απόκτηση του έμπειρου γκαρντ, Ντάνι Γκριν, αλλά και τις ανανεώσεις συμβολαίου των Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και Τζαβάλ ΜακΓκι.

Free agent guard Quinn Cook has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a two-year, $6 million deal, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 6, 2019