Ο Ραμόν Μουρ δεν θα αγωνίζεται άλλο με το περιστέρι καθώς αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιο του με την ομάδα, έτσι το σύνολο του Αργύρη Πεδουλάκη βγήκε στην αγορά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να βρει τον αντικαταστάτη του.

Ο εκλεκτός λοιπόν είναι ο Κρις Φλέμινγκς, οποίος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Κύπρου για λογαριασμό της Ε.Θ.Α. Εγκωμής. Ο 25χρονος γκαρντ είχε με την κυπριακή ομάδα κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Περιστέρι:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή Chris Flemmings. Ο 25χρονος shooting guard θα ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου έως το τέλος της σεζόν αντικαθιστώντας τον Ramone Moore του οποίου το συμβόλαιο λύθηκε κοινή συναινέσει.

Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά και την προσπάθεια που έκανε προκειμένου η ομάδα να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!

Who is who

Γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1994 στο Knoxville των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chris Flemmins είναι απόφοιτος του University of North Carolina Wilmington. Με τους Seahawks αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία του NCAA έχοντας εντυπωσιακή στατιστική την χρονιά του… πτυχίου καθώς σε 35 παιχνίδια μέτρησε κατά μέσο όρο 15.8 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 1.4 κλεψίματα!

Το καλοκαίρι του 2017 δεν έγινε Draft pick από κάποια ομάδα του ΝΒΑ, ωστόσο, παρέμεινε στις Η.Π.Α. για να αγωνιστεί στην G-League με τους Raptors 905. Λίγους μήνες αργότερα, πέρασε τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί στην Ε.Θ.Α. Εγκωμής όπου με την κυπριακή ομάδα είχε 16.3 πόντους σε 22 παιχνίδια, 4.5 ριμπάουντ, δύο ασίστ και 1.2 κλεψίματα».