Αταμάν: «Ο Μπαρτζώκας είναι τρομερός προπονητής, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας των τελευταίων 10 χρόνων αλλά»…

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Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Game 2 και υπογράμμισε ότι χρειάζεται τον ίδιο σεβασμό με τον κόουτς Μπαρτζώκα σε σχέση με τη μεταχείριση των διαιτητών, ενώ αναφέρθηκε και στη συνομιλία του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός έκανε το δικό του σχόλιο για τις βολές και μίλησε για την εμφάνιση του Χέιζ-Ντέιβις και του Τολιόπουλου, οι οποίοι ήταν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν:

«Κερδίσαμε αλλά και πάλι δεν κερδίσαμε βολές. Ξανά. Ο Ολυμπιακός είχε 14, εμείς 9. Υπάρχει ισορροπία. Είδαμε ότι όταν όλα είναι δίκαια στο παρκέ έχουμε την δύναμη. Σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα. Με κάποιον τρόπο κέρδισαν την Ευρωλίγκα, είναι καλή ομάδα. Και εμείς είμαστε, αν μας αφήνουν να παίζουμε μπάσκετ, μπορούμε να παίξουμε. Το δείξαμε σήμερα. Παίξαμε τρομερή άμυνα μετά το ξεκίνημα με 0-7 τα πρώτα πέντε λεπτά. Επιθετικά χάσαμε πολλά στο πρώτο ημίχρονο. Παίξαμε σωστό μπάσκετ, χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο συνεχίσαμε στην άμυνα, ο Χέις-Ντέιβις βρήκε σκορ. Ο Ναν δεν βρήκε σουτ, αλλά αμυντικά ήταν επιθετικός, έπαιξε για την ομάδα. Σημαντική συνεισφορά από τον πάγκο, τον Τολιόπουλο. Είμαστε 1-1, αν συνεχίσει έτσι η σειρά, θα έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε αν είναι όλα δίκαια ή κοντά στο τίμιο, όπως σήμερα».

Για την συνομιλία του με τον Γιαννακόπουλο: «Δεν μπορώ να πω τι είπαμε. Είναι ο πρόεδρος και εγώ ο προπονητής. Ήταν κάτι για την κατάσταση με τους διαιτητές, τον Μπαρτζώκα. Μπορώ να πω μόνο ότι γενικά ο πρόεδρος διαμαρτύρεται, ο σύλλογος διαμαρτύρεται. Ο Μπαρτζώκας είναι τρομερός προπονητής, σεβασμός, κέρδισε την Ευρωλίγκα, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας κόουτς των τελευταίων 10 χρόνων, αλλά χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό από τους διαιτητές, ειδικά στον Πειραιά. Ίσως αν οι διαιτητές σας διαβάζουν επηρεάζονται. Για εμένα δεν είναι σημαντικό. Φέτος δεν έκανα πολλά καλά, αλλά είμαι ο πιο πετυχημένος κόουτς των τελευταίων 10 ετών. Χρειάζομαι τον ίδιο σεβασμό. Για αυτό διαμαρτύρεται ο πρόεδρος. Το τι είπαμε μένει μεταξύ μας».

Γιατί πιστεύει ότι δεν έχει τον ίδιο σεβασμό: «Πήρε τεχνική ποινή ο πάγκος του Ολυμπιακού; Όχι. Κάθε φορά στον Πειραιά, εμείς παίρνουμε. Εγώ, ο πάγκος, ή κάποιος. Σε κάθε ματς. Για αυτό».

Για το αν πίστεψε στη νίκη στο ημίχρονο η άμυνα και για τον Χέις-Ντέιβις: «Νομίζω ότι ο X-factor ήταν ο Τολιόπουλος. Βρήκε ασίστ, σκορ. Παίξαμε άμυνα σε όλο το ματς. Με εξαίρεση ένα τρίποντο του Φουρνιέ, δεν τους δώσαμε ελεύθερα σουτ. X-factor ήταν ο Τολιόπουλος. Ο Χέις-Ντέιβις ήταν τρομερός επιθετικά και αμυντικά. Και οι υπόλοιποι, ο Λεσόρ, ο Ναν, δεν βρήκαν πόντους αλλά έπαιξαν για την ομάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Στο επόμενο ματς πιστεύω ο Ναν μπορεί να σκοράρει 35 πόντους».

Για τον Λεσόρ και για τον Σλούκα: «Νομίζω έπαθε μόνο κράμπες ο Λεσόρ, έπαιξε με πάθος. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Για τον Σλούκα δεν ξέρω. Μόνο αυτός ξέρει αν μπορεί να παίξει. Είμαι σίγουρος πως όταν νιώσει καλά, θα παίξει».

Για τον Χέις-Ντέιβις και το πόσο σημαντική ήταν η εμφάνιση για την ψυχολογία του: «Ο Νάιτζελ έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στον Πειραία τα έχανε, αλλά συνέχισε να σουτάρει. Σαν κόουτς πάντα έχω αυτοπεποίθηση σε τέτοιους παίκτες. Και ο Ναν είχε τέτοια σουτ. Στον Πειραιά δεν σκόραρε. Εδώ έχασε σουτ, δεν πανικοβλήθηκε, σκόραρε και συνέχισε. Κάποιες φορές οι σκόρερ χάνουν τα σουτ, αλλά παίκτες όπως ο Νάιτζελ, ο Ναν ποτέ δεν σταματάνε να σουτάρουν. Ποτέ δεν χάνω την εμπιστοσύνη μου σε αυτούς».