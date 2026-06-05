Παναθηναϊκός: Δεν παίζει ούτε στο Game 2 των τελικών ο Σλούκας

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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Παρασκευής (5/6, 21:00) στο T-Center τον Ολυμπιακό, για το Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει να διαχειριστεί μια σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει εκτός αγώνα, αφού κρίθηκε πως δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστεί, μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός από τη σειρά των playoffs της Euroleague, με τη Βαλένθια.

Ο Έλληνας γκαρντ επέστρεψε και αγωνίστηκε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, αλλά έμεινε και πάλι εκτός από τον δεύτερο, όπως και από τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζεται πως, ο Σλούκας είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, μετά τη ρήξη έξω μηνίσκου την παραμονή των playoffs της Euroleague.

Πλέον, ο Σλούκας θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3 με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα (8/6, 21:00) στο ΣΕΦ.