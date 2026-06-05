Εθνική ομάδα: Η παρακάμερα από την ισοπαλία στη Σουηδία (vid)
Δείτε την παρακάμερα από το φιλικό της Εθνικής μας απέναντι στη Σουηδία στη Στοκχόλμη.
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Η Εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε την Πέμπτη (4/6) τη Σουηδία σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 2-2.
Τα γκολ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχαν οι Κώστας Τσιμίκας και Γιώργος Μασούρας, με τη γαλανόλευκη πλέον να ετοιμάζεται για το επόμενο ματς, κόντρα στην Ιταλία, στο Ηράκλειο.
Μια μέρα μετά το πρώτο από τα δύο φιλικά του Ιουνίου για την Εθνική, η ΕΠΟ δημοσίευσε στα social media το βίντεο από την παρακάμερα, με όλα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα στη Strawberry Arena.
Δείτε την παρακάμερα του Σουηδία – Ελλάδα:
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