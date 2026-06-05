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Το μονοπάτι προς την ελίτ του αμερικανικού μπάσκετ δεν μετριέται πλέον αποκλειστικά με τους πόντους ανά αγώνα, το άνοιγμα των χεριών ή την αλτική ικανότητα.

Στο σύγχρονο αθλητικό οικοσύστημα, ο AJ Dybantsa, ο νεαρός φόργουορντ του πανεπιστημίου BYU Cougars της Γιούτα, αποτελεί το τέλειο πρωτότυπο αυτού που οι ειδικοί αποκαλούν «αθλητή-πολυσύμπαν», μιας προσωπικότητας ικανής να δημιουργήσει μια εμπορική αυτοκρατορία πριν καν κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Με το NBA Draft της 23ης και 24ης Ιουνίου να πλησιάζει, ο γεννημένος στη Βοστώνη παίκτης θεωρείται το αδιαφιλονίκητο νούμερο ένα, εξαργυρώνοντας τις προσδοκίες με χορηγίες εκατομμυρίων από τη Nike, τη Red Bull και τον κολοσσό αθλητικής ένδυσης Fanatics, οι οποίες στηρίζουν ένα status που θυμίζει περισσότερο παγκόσμιο σταρ του θεάματος παρά έναν αθλητή σε στάδιο διαμόρφωσης.

Αυτή η τάση θέλει τους αθλητές να μετατρέπονται σε διεπιστημονικές πλατφόρμες, καθώς το κοινό περιμένει πλέον από εκείνους να εμπνέουν όχι μόνο με τις επιδόσεις τους, αλλά και με τις πολιτιστικές, μουσικές και κυρίως τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Αυτοί οι παίκτες που ξεπερνούν κατά πολύ το αυστηρά αθλητικό πλαίσιο αποτελούν χρυσωρυχείο για τα εμπορικά σήματα, καθώς μετατρέπονται σε περιουσιακά στοιχεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος όσον αφορά τον επικοινωνιακό τους αντίκτυπο.

Ο Dybantsa εκμεταλλεύεται αυτό το προφίλ στο έπακρο, πραγματοποιώντας περιοδείες στην Ευρώπη με μια ατζέντα που περιλαμβάνει την παρουσία του στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της ηπείρου, από το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι μέχρι τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, αντιμετωπίζοντας αυτές τις δραστηριότητες ως καθαρό μάρκετινγκ και μια ευκαιρία για δικτύωση.

Το οικοσύστημα του NBA διαθέτει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του καταιγιστικού ρυθμού των αγώνων του, γεγονός που μετατρέπει αμέσως έναν αθλητή σε ένα εξαιρετικά ελκυστικό προϊόν. Στην περίπτωση του 19χρονου, οι προσδοκίες ξεκίνησαν πολύ νωρίς, ήδη από την ηλικία των 14 ετών, καθώς ξεχώριζε σε κάθε κατηγορία, έχοντας το ιδανικό προφίλ του Αμερικανού αθλητή.

Για τις πολυεθνικές, το ρίσκο μιας τέτοιας επένδυσης είναι χαμηλό, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των κορυφαίων ταλέντων πετυχαίνει στην καριέρα του. Η βιασύνη των εταιρειών να υπογράψουν μακροχρόνια συμβόλαια υπακούει σε έναν βασικό κανόνα της βιομηχανίας: όσο πιο αργά γίνεται η επένδυση, τόσο μικρότερη είναι η σύνδεση με τη βάση των οπαδών, με την επιτυχία του Dybantsa να υποστηρίζεται από ένα εξαιρετικά επαγγελματικό περιβάλλον που οργανώνει κάθε του βήμα με ποιότητα.

Παρά τον θόρυβο των μέσων ενημέρωσης, τα εκατομμύρια των χορηγιών και τις αναπόφευκτες συγκρίσεις με θρύλους του αθλήματος, ο ίδιος δεν δείχνει να πτοείται από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχοντας ως είδωλο τον Λεμπρόν Τζέιμς, αλλά και σύγχρονους αστέρες του ποδοσφαίρου όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ανήκει στην ίδια γενιά του 2007, ο νεαρός άσος ξεκαθαρίζει ότι δεν νιώθει πίεση και παραμένει προσηλωμένος στο να βγαίνει στο παρκέ, να προσπαθεί και απλώς να παίζει μπάσκετ.

Με γαλλικές ρίζες από την πλευρά του Κογκολέζου πατέρα του, ο οποίος μεγάλωσε σε ένα από τα φτωχότερα προάστια του Παρισιού, ο Dybantsa διατηρεί μια ζεστή σχέση με τη γαλλική κουλτούρα, απολαμβάνοντας τις μικρές απολαύσεις των ταξιδιών του, ενώ προετοιμάζεται να κατακτήσει την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.