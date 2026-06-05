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Δημοσκόπηση: Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Το «καράβι» σε λάθος κατεύθυνση – Κάθε πέρσι και καλύτερα
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 06:00

Δημοσκόπηση: Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Το «καράβι» σε λάθος κατεύθυνση – Κάθε πέρσι και καλύτερα

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Η κυριαρχία της κυβέρνησης στο πολιτικό σκηνικό δεν συνοδεύεται από κοινωνική αισιοδοξία· αντίθετα, η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Στράτος Ιωακείμ
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Κολλημένη χαμηλά βρίσκεται η βελόνα της κυβέρνησης στους ποιοτικούς δείκτες και σε νέα δημοσκόπηση. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό, στην έρευνα κοινής γνώμης της Metron Analysis για το MEGA, δεν συνοδεύεται από κοινωνική αισιοδοξία την ίδια ώρα που η αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής χτυπάει ταβάνι.

Οι βασικοί πυλώνες της δυσαρέσκειας που καταγράφει η δημοσκόπηση

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες η κυβέρνηση -που αδυνατεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών- έρχεται αντιμέτωπη με την ακρίβεια που παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα.

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση

Με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να έχουν γονατίσει από τις non stop ανατιμήσεις καμία έκπληξη δεν παρουσιάζει το γεγονός πως ένας στους δύο πολίτες λέει πως η προσωπική του κατάσταση σε σχέση με έναν χρόνο πριν είναι «σε χειρότερη θέση».

Συγκεκριμένα, το 49% δηλώνει ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι χειρότερη και μόνο το 16% θεωρεί ότι είναι σε καλύτερη, με το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι πολίτες ήδη αισθάνονται τα πράγματα να καλυτερεύουν να μην βρίσκει αντίκρισμα. Ένα 35% δηλώνει στην ίδια.

Βλέποντας την μεγάλη εικόνα απογοητευτικές για την κυβέρνηση είναι οι απαντήσεις των πολιτών για την πορεία της χώρας. Σχεδόν 7 στους 10 λένε πως είναι είναι «προς τη λάθος κατεύθυνση» όσο δηλαδή και στην αρχή του έτους. Μόλις το 26% υποστηρίζει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση ένα ποσοστό που έφτασε τον Μάρτιο στο υψηλότερο σημείο που ήταν το 31%.

Αυτό το ποσοστό δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική κριτική προς την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά περιγράφει μια βαθύτερη βιωματική εμπειρία της καθημερινότητας. Η αίσθηση αυτή διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής: από το αίσθημα ανασφάλειας και την αγωνία για το μέλλον, μέχρι την αίσθηση ότι ο τρόπος ζωής υποβαθμίζεται συνεχώς.

Η ακρίβεια… δεν χάνει σε καμία δημοσκόπηση

Η έρευνα κοινής γνώμης αναζητά απαντήσεις για τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας με την ακρίβεια να αναδεικνύεται νούμερο ένα πρόβλημα με διαφορά σε ποσοστό 47% (+1%) και να ακολουθεί η οικονομία με 33% (-3%) και η κρίση θεσμών με 23%(+3%).

Με εξαίρεση τα γεωπολιτικά ζητήματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου οι κυβέρνηση έχει ώς και 35% θετικές γνώμες, σε όλους τους άλλους τομείς η αρνητική βαθμολογία είναι μεγάλη.

Στα θέματα της καθημερινότητας (67%), στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών (75%) και στα θέματα της οικονομίας (78%) οι «μαλλόν αρνητικές» γνώμες επικρατούν.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αρνητική (69%) με το ποσοστό να δείχνει σταθεροποιημένο το τελευταίο πεντάμηνο. Η αξιολόγηση του πρωθυπουργού είναι επίσης αρνητική (66%).

Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει), εξακολουθεί να κινείται σε αρνητική τροχιά με σημαντικές διαφοροποιήσεις «ανά θέση στην απασχόληση».

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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