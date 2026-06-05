Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου
Ποιες πληρωμές θα γίνουν και πότε από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου
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Το συνολικό ποσό των 69.437.917,18 ευρώ θα καταβληθεί σε 84.334 δικαιούχους, κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Το συνολικό ποσό των 69.437.917,18 ευρώ θα καταβληθεί σε 84.334 δικαιούχους
Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
• Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Τα επιδόματα της ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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