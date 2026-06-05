newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Ιουνίου 2026, 23:05

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ποιες πληρωμές θα γίνουν και πότε από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το συνολικό ποσό των 69.437.917,18 ευρώ θα καταβληθεί σε 84.334 δικαιούχους, κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό των 69.437.917,18 ευρώ θα καταβληθεί σε 84.334 δικαιούχους

Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

• Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τα επιδόματα της ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Όταν οι «ακούραστοι» καίγονται: Το burnout που δεν φαίνεται

Economy
Οφειλές: Μέσα στον Ιούνιο η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού

Οφειλές: Μέσα στον Ιούνιο η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βουτιά στην τιμή του Bitcoin, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου – Πού οφείλεται η πτώση
Διεθνής Οικονομία 05.06.26

Βουτιά στην τιμή του Bitcoin, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου – Πού οφείλεται η πτώση

Η πτωτική κίνηση του Bitcoin επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση Μαΐου στις ΗΠΑ, η οποία ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων και ασκώντας πίεση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Στεγαστική κρίση: Το κόστος των ενοικίων αδειάζει τις τσέπες των Αθηναίων – Όνειρο απατηλό η προσιτότητα στη στέγαση
Στεγαστική κρίση 05.06.26

Το κόστος των ενοικίων αδειάζει τις τσέπες των Αθηναίων - Όνειρο απατηλό η προσιτότητα στη στέγαση

Όταν το κόστος για στέγαση «καταπίνει» σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό. Μια διευρυνόμενη γεωγραφική ανισότητα που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον μόνο στις παραδοσιακά ακριβές πρωτεύουσες του βορρά, αλλά πλήττει δραματικά τον ευρωπαϊκό νότο και τις τουριστικές μητροπόλεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το σκεπτικό της απόφασης – «ανάσα» του Αρείου Πάγου για 350.000 δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη»
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά 05.06.26

Το σκεπτικό της απόφασης-«ανάσα» του Αρείου Πάγου για 350.000 δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη»

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται μόνο επί του κεφαλαίου που απομένει κάθε μήνα και όχι επί του αρχικού συνολικού χρέους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 05.06.26

Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε η ανεργία το α' τρίμηνο του 2026, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Σύνταξη
ESM: Εγκρίθηκε η πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας, ύψους 6,94 δισ. ευρώ
Επίσημο αίτημα 05.06.26

Εγκρίθηκε από τoν ESM η πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας, ύψους 6,94 δισ. ευρώ

Ο ESM έδωσε το πράσινο φως και για τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος στο 2% για το ελληνικό ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο του 2026 – Μεταβολές και αναθεωρήσεις
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 05.06.26

Άνοδος στο 2% για το ελληνικό ΑΕΠ κατά το α' τρίμηνο του 2026 - Μεταβολές και αναθεωρήσεις

Σε επίπεδο τριμήνου, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 0,2% καθώς το ξέσπασμα του πολέμου οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης
Το καλάθι δεν βγαίνει 05.06.26

ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης

Για «ακρίβεια Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και παρουσιάζει τα «άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» για να στηριχθούν τα νοικοκυριά για μια «ζωή με αξιοπρέπεια»

Σύνταξη
Shein – Temu – AliExpress: Τέλος στα «τζάμπα» μικροδέματα από την Κίνα – Ο Ιούλιος των τελωνειακών δασμών
Αντίστροφη μέτρηση 05.06.26

Τέλος στα «τζάμπα» μικροδέματα από την Κίνα - Ο Ιούλιος των τελωνειακών δασμών

Η ροή των φθηνών δεμάτων, κυρίως από την Κίνα, κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάρη στον κανόνα «de minimis» της ΕΕ, ο οποίος επέτρεπε την είσοδο πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς την επιβολή τελωνειακών δασμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας στην Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
Διπλωματία 05.06.26

Επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας στην Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

O Εκπρόσωπος Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Χεόρχι Τίκχι σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά «εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ιερέας απολύθηκε για παραπλήσιες θέσεις με τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με εξωγήινους και δαίμονες
Του γιατρού 05.06.26

ΗΠΑ: Ιερέας απολύθηκε για παραπλήσιες θέσεις με τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με εξωγήινους και δαίμονες

Ένας ιερέας - εξορκιστής στις ΗΠΑ απομακρύνθηκε από το αξίωμα του εξορκιστή μετά από δηλώσεις του για τα UFO, τους δαίμονες και την... μεταξύ τους σχέση.

Σύνταξη
Ηλικιωμένος έστελνε ακαταύπαυστα υβριστικά μηνύματα και μπλόκαρε τα mail στον Δήμο Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 05.06.26

Ηλικιωμένος έστελνε ακαταύπαυστα υβριστικά μηνύματα και μπλόκαρε τα mail στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Μετά από έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 75χρονος ως αποστολέας των μηνυμάτων στον δήμο Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή αποφασίστηκε στο Συνέδριο, κυρήσσοντας διμέτωπο αγώνα ενάντια σε ΝΔ και ΕΛΑΣ. Καμία ουσιαστική διαφοροποίηση από Δούκα ή άλλο στέλεχος παρά τις «παραφωνίες» των τελευταίων ημερών. Οι κατευθυντήριες «γραμμές» και η σκιώδης κυβέρνηση.

Σύνταξη
Google: Γνωρίστε το Dreambeans, την εφαρμογή που αντικαθιστά το ατελείωτο scrolling
Νέα εφαρμογή 05.06.26

Γνωρίστε το Dreambeans, την εφαρμογή που αντικαθιστά το ατελείωτο scrolling

Το Google Labs παρουσιάζει μια πειραματική εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία καθημερινών ειδήσεων, σχεδιασμένη να σας κρατά ενήμερους για τα σημαντικά νέα, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε ατελείωτο scrolling.

Σύνταξη
Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες
Κόσμος 05.06.26

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Μετά από επίθεση με άγνωστο μέσο σε τουρκικό αλιευτικό σκάφος που έπλεε κοντά στη Σεβαστούπολη, διασώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες, όμως ο ένας ως τότε τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή εν πλω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαρλ Ντε Γκωλ: Πόλεμος για το καταφύγιο La Boisserie – Ο φιλοπουτινικός κληρονόμος, η Κίνα και ο Μακρόν
«Εθνικό ζήτημα» 05.06.26

Σαρλ Ντε Γκωλ: Πόλεμος για το καταφύγιο La Boisserie – Ο φιλοπουτινικός κληρονόμος, η Κίνα και ο Μακρόν

Το ιστορικό καταφύγιο του στρατηγού Ντε Γκωλ γίνεται πεδίο κληρονομικής και πολιτικής μάχης, με την κυβέρνηση Μακρόν να παρεμβαίνει για να μην πέσει το μνημείο σε ρωσικά ή κινεζικά χέρια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το αντίο του πολιτικού κόσμου στον Γιώργο Σουφλιά – Μηνύματα από Τασούλα, Μητσοτάκη, Καραμανλή
Θλίψη 05.06.26

Το αντίο του πολιτικού κόσμου στον Γιώργο Σουφλιά – Μηνύματα από Τασούλα, Μητσοτάκη, Καραμανλή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και πλήθος στελεχών της κυβέρνησης αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Σουφλιά

Σύνταξη
Με ή απέναντι στον Τσίπρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης – Το ανοιχτό μέτωπο των «αποκλεισμένων»
Πολιτική 05.06.26

Με ή απέναντι στον Τσίπρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης – Το ανοιχτό μέτωπο των «αποκλεισμένων»

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο, Σάββατο, ίσως να είναι και ιστορική, καθώς θα κληθεί να αποφασίσει αν και πως προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»
Επικαιρότητα 05.06.26

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη κοινοβουλευτική της ομάδα το 1974.

Σύνταξη
Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν
Σέιφ Σπέις 05.06.26

Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν

Δημιουργός περιεχομένου κι επιχειρηματίας, γονέας και σχεδιάστρια, τηλεοπτική παρουσιάστρια, σύντροφος και φίλη ακόμη και γυναικών που δεν γνωρίζονται προσωπικά, η Μαίρη Συνατσάκη μιλά για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα.

Σύνταξη
Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη
Υποκλοπές 05.06.26

Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη

Καθαρογράφηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies